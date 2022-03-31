Жителей Истры заверили в отсутствии угрозы дефицита продуктов в магазинах

В истринских продуктовых магазинах нет и не ожидают дефицита продуктов, склады заполнены, поставки идут бесперебойно. В этом убедилась глава городского округа Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Такого количества хватит на достаточно долгий период, отметила глава Истры. Главный предмет ажиотажного спроса — сахар — есть не только на складах, но и на полках магазинов.

«Вот недавно получили три тонны сахара. К сожалению, цены все равно высокие. Конечно, такой ажиотажный спрос и провоцирует рост цен», — сказала глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Также искусственно завышали цены на фоне повышенного спроса спекулянты и недобросовестные поставщики. Проблему взяли на контроль федеральная антимонопольная служба и правоохранительные органы. Из продажи не пропали ни гречка, ни предметы личной гигиены. При этом сейчас предприниматели фиксируют, что ажиотажный спрос постепенно идет на спад. А значит, и цены скоро стабилизируются.

Источник фото: телеканал «360»

Рост цен фиксировали и на молочную продукцию — все из-за упаковки. Например, всем знакомый тетрапак изготавливают из компонентов иностранного производства. Но решение уже нашли — предприятия перейдут на упаковку из стекла и полиэтилена, а торговые сети станут сотрудничать с местными производителями.

«Наши магазины заключили совершенно новые контракты с производителями по молочной продукции. Например, с Нижним Новгородом. Контракты долгосрочные. Это им позволило не просто сохранить старую цену, но и понизить ее», — сообщила Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Также многие ретейлеры ограничили наценку на социально значимые товары.

Если вы видите необоснованно завышенную цену — не стесняйтесь и жалуйтесь. Единая Россия запустила специальный телеграм- бот, с помощью которого можно оформить жалобу. Для этого необходимо корректно заполнить раздел «персональные данные», выбрать адрес и тип продукта, на который завышена цена.

Источник фото: телеканал «360»

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