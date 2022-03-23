Путин заявил о стабилизации спроса на продукты

Ажиотажный спрос на продукты питания в России спал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он сказал, что повышение спроса на продовольственные товары вызвало рост цен. По мнению Путина, похожая картина наблюдается во всем мире с конца 2021 года.

Глава государства поручил контроль за ситуацией в магазинах Министерству сельского хозяйства РФ и регионам. Ведомства обязали оперативно реагировать на проблемы, сообщил ТАСС.

«Надеюсь, что вы вместе с коллегами в регионах будете внимательным образом следить за тем, как складывается ситуация в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на происходящие события», — сказал Путин.

Ранее о стабилизации спроса на сахар заявлял Минпромторг. По данным ведомства, пик ажиотажных покупок пришелся на конец февраля-начало марта.

Ажиотажный спрос на товары первой необходимости также связывают с боязнью дефицита продуктов. 18 марта глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев успокоил людей. Он заявил, что дефицит продовольствия невозможен, так как страна обеспечивает сама себя.