Подмосковье запустит 24 проекта по импортозамещению

Московская область принимает заявки от предприятий, готовых участвовать в программе по импортозамещению. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов предлагать компании, которые владеют технологиями и готовы дальше развиваться в регионе.

Он напомнил, что все компании, которые участвуют в программе импортозамещения, получают поддержку от региональных властей и Федерального фонда развития промышленности.

«Уважаемые коллеги, свою лепту вносите, давайте предприятия, уделите внимание, заботу тем, кто готов, хочет, имеет технологии дальше развиваться и вносить заметный результат в очень важном экономическом направлении», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что компании, участвующие в программе импортозамещения, смогут получать в пользование земельные участки за один рубль.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что готовые предложения по программе нужны для скорейшей реализации, которая предусматривает помощь компаниям.

«Для бизнеса нам нужно сделать алгоритм, адресную рассылку и собрать информацию о земельных участках за один рубль, чтобы предложить нашим инвесторам под проекты импортозамещения», — отметила она.

Министр добавила, что вместе с губернатором разошлет письма всем ключевым предпринимателям региона с просьбой рассказать о том, какое оборудование и сырье они готовы предложить вместо иностранного.

В Московской области уже началась работа по реализации 24 проектов по импортозамещению. Все участники получат дополнительные меры поддержки, включая земельные участки за один рубль, субсидии и льготные кредиты.

Среди предложивших свой проект — Машиностроительный завод «Тонар» из Орехово-Зуевского городского округа. Предприятие занимается производством полуприцепов, контейнеровозов, цементовозов, сельскохозяйственной и специальной техники.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках программы импортозамещения на предприятии начнут изготавливать оси и полуоси для шасси. Сегодня 90% этого рынка занимает продукция из Германии. Общий объем инвестиций в новое производство составит 388 миллионов рублей.

Инвестиции в 2,5 миллиарда рублей получит «Исследовательский институт химического разнообразия» (входит в ГК «ХимРар»).

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас организация занимается исследованиями для фармацевтических компаний, но намерена перейти на производство субстанций и готовых лекарственных форм препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Субсидию в размере 300 миллионов рублей и льготный кредит получит также и мебельная фабрика «Шатура», которая представила проект по производству покрытия для мебельных панелей и фурнитуры для замены итальянского и китайского импорта.

Источник фото: телеканал «360»

Земельный участок за один рубль подобрали ООО «Намера» в Сергиево-Посадском городском округе. Компания занимается производством смесей для строительства. Она готова запустить новое производство преполимеров и полиуретанов, из которых делают резину.

Источник фото: телеканал «360»

Московская область направила семь заявок в Федеральный фонд развития промышленности для получения займов на реализацию импортозамещающих проектов. Шести предприятиям подобрали участки земли, по девяти эта работа еще идет. Еще две компании получили субсидию по процентной ставке.

Московская область занимается замещением импортных товаров собственными уже восемь лет, после введения первых санкций. Губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что в регионе уже работает пять крупных фармацевтических предприятий. В ближайшее время запустят производство по насосам и прессам для строительной индустрии. Как отметил глава региона, это существенно сократит зависимость от иностранных поставщиков.