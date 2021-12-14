Новые кустарники, амфитеатр и скейт-парк появились в парке «Эко-берег» в Химках

Благоустройство парка «Эко-берег» завершили в Химках. Там создали афмитеатр, высадили больше деревьев, по просьбам молодежи сделали скейт-парк. Установили около 60 лавочек и урн.

Парк располагается у канала имени Москвы. Здесь появилась экотропа с современным освещением. Она связала верхнюю и нижнюю части парка.

Для безопасности установили камеры видеонаблюдения. Этот парк — главное место отдыха в быстрорастущем микрорайоне Левобережный.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что «Эко-берег» улучшили в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

Развитие парков, обновление инфраструктуры с акцентом на современные потребности — та задача, на которую мы ориентируемся Михаил Хайкин.

В этом году по проекту «Жилье и городская среда» обновили инфраструктуру в 18 парках Московской области.