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    14 декабря 2021, 09:55

    Новые кустарники, амфитеатр и скейт-парк появились в парке «Эко-берег» в Химках

    Анастасия Аброськина

    Благоустройство парка «Эко-берег» завершили в Химках. Там создали афмитеатр, высадили больше деревьев, по просьбам молодежи сделали скейт-парк. Установили около 60 лавочек и урн.

    Новые кустарники, амфитеатр и скейт-парк появились в парке «Эко-берег» в Химках | Изображение 1

    Парк располагается у канала имени Москвы. Здесь появилась экотропа с современным освещением. Она связала верхнюю и нижнюю части парка.

    Для безопасности установили камеры видеонаблюдения. Этот парк — главное место отдыха в быстрорастущем микрорайоне Левобережный.

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что «Эко-берег» улучшили в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

    Развитие парков, обновление инфраструктуры с акцентом на современные потребности — та задача, на которую мы ориентируемся

    Михаил Хайкин.

    В этом году по проекту «Жилье и городская среда» обновили инфраструктуру в 18 парках Московской области.