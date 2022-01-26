Набережную реки Оки масштабно благоустроят в Кашире в 2022 году

Пирсы и лодочная станция появятся на набережной Оки в Кашире после масштабного благоустройства. Это место преобразится в 2022 году.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что набережная реки станет ключевой площадкой среди всех общественных мест города.

Сначала идею преображения оценили на V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Теперь пришло время реализовать ее.

Наша основная задача — вернуть реку людям. Новая набережная, уверен, обязательно станет точкой притяжения для всех жителей города Михаил Хайкин.

Скоро здесь обустроят открытый пляж и прогулочные места, появятся родники и лодочная станция.

На набережной сделают пирсы для ловли рыбы и купания, откроют детские, спортивные и смотровые площадки. При этом все пространство соединят прогулочным маршрутом из деревянного настила.

Ранее стало известно, что еще более 40 общественных мест Подмосковья благоустроят в 2022 году.