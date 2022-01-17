Подмосковье заняло первое место в России по созданию комфортной городской среды за 2020 год
Подмосковье стало одним из лидеров создания комфортной городской среды за 2020 год, разделив с Татарстаном первое место рейтинга. Его составили в Минстрое России.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что высокая оценка — результат комплексного подхода.
Московская область четвертый год подряд является лидером рейтинга Минстроя
Он добавил, что при составлении такого рейтинга учитывали состояние дворов, скверов, набережных, парков, пешеходных улиц.
«Многое уже сделано, и мы не планируем останавливаться — продолжим благоустраивать города и населенные пункты», — подчеркнул Хайкин.
В 2020-м в Подмосковье преобразили облик 35 общественных мест, обновили инфраструктуру 14 парков, улучшили состояние 687 дворов.
Ранее эксперты объяснили лидерство Московской области в рейтинге по комфортной среде в России.