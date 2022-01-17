Подмосковье заняло первое место в России по созданию комфортной городской среды за 2020 год

Подмосковье стало одним из лидеров создания комфортной городской среды за 2020 год, разделив с Татарстаном первое место рейтинга. Его составили в Минстрое России.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что высокая оценка — результат комплексного подхода.

Московская область четвертый год подряд является лидером рейтинга Минстроя Михаил Хайкин.

Он добавил, что при составлении такого рейтинга учитывали состояние дворов, скверов, набережных, парков, пешеходных улиц.

«Многое уже сделано, и мы не планируем останавливаться — продолжим благоустраивать города и населенные пункты», — подчеркнул Хайкин.

В 2020-м в Подмосковье преобразили облик 35 общественных мест, обновили инфраструктуру 14 парков, улучшили состояние 687 дворов.

Ранее эксперты объяснили лидерство Московской области в рейтинге по комфортной среде в России.