10 марта 2023, 14:09
Житель Реутова выиграл на соревнованиях по паралимпийскому пауэрлифтингу
Житель Реутова Денис Пупышев занял первое место на турнире имени В. И. Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу. Соревнования прошли в 31-й раз. В них приняли участие 78 спортсменов из 16 регионов России.
Денис Пупышев занимается спортом с 2016 года, выступая за команду «Риск-М». На турнире поставил личный рекорд, подняв штангу весом 77 килограммов.
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«Это неплохой результат. Моим соперникам удалось поднять гораздо меньший вес. Подготовка занимает у меня достаточно много времени. Тренировки — трижды в неделю», — поделился он.
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В будущем спортсмен может войти в сборную паралимпийцев России и представлять Реутов на международном уровне.
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