Подмосковье 10 марта 2023, 14:09 Житель Реутова выиграл на соревнованиях по паралимпийскому пауэрлифтингу

Читать 360tv в

Житель Реутова Денис Пупышев занял первое место на турнире имени В. И. Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу. Соревнования прошли в 31-й раз. В них приняли участие 78 спортсменов из 16 регионов России.

Денис Пупышев занимается спортом с 2016 года, выступая за команду «Риск-М». На турнире поставил личный рекорд, подняв штангу весом 77 килограммов.

Реклама

«Это неплохой результат. Моим соперникам удалось поднять гораздо меньший вес. Подготовка занимает у меня достаточно много времени. Тренировки — трижды в неделю», — поделился он.

Реклама

В будущем спортсмен может войти в сборную паралимпийцев России и представлять Реутов на международном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».