Важное 01 марта 2023, 15:00 Новая жизнь стадионов и бассейнов. Андрей Воробьев — о преображении 50 спортивных объектов Подмосковья Губернатор Подмосковья рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов

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Еще 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в Подмосковье за ближайшие пять лет. Изменится облик стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Старт масштабной программе дали в 2023 году.

По словам губернатора, на капитальный ремонт 50 спортивных объектов выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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«В какой бы муниципалитет Подмосковья мы ни приезжали, везде видим огромный запрос на спорт. Где-то наши жители, а особенно молодежь, просят искусственный лед, где-то хотели бы футбольное поле, кому-то недостает воркаут-зоны или скейт-парка. Задача — сделать так, чтобы такие спортивные объекты были в доступе», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Чтобы учреждения соответствовали духу времени, в Московской области не только строят новые, но и капитально ремонтируют существующие.

«Мы максимально заполняем, реанимируем все то, что сейчас по разным причинам простаивает. Наглядный пример — наша программа „Открытый стадион“. Можно прийти позаниматься на школьную спортивную площадку, когда она свободна», — рассказал губернатор.

За пять лет в Московской области капитально отремонтируют 23 стадиона, 17 спортивных залов, восемь бассейнов и два ледовых катка.

Мы заложили около 11 миллиардов рублей, чтобы капитально отремонтировать 50 наших стадионов, бассейнов, спортивных залов и катков. Из них 10 запустим уже в этом году. Андрей Воробьев

Воробьев подчеркнул, что в результате около 640 тысяч жителей получат обновленную инфраструктуру для спорта.

До конца этого года в Подмосковье полностью изменится облик пяти стадионов. Там обустроят новые футбольные поля, трибуны, зоны для легкой атлетики. Перемены коснутся стадионов «Чайка» в Королеве, «Старт» в Ногинске, «Гидросталь» в Чехове, «Авангард» в Коломне и «Орион» в Балашихе.

Вместе с тем до конца года капитально отремонтируют четыре спортивных комплекса с бассейнами. Это «Строитель» в Наро-Фоминске, «Бриз» в Дмитрове, спортивные центры в Ступине и «Чайка» в Сергиевом Посаде.

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