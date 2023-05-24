24 мая 2023, 11:34
Жилой комплекс «Олимп» достроят в Королеве в 2024 году
Инспекторы Главгосстройнадзора проверили строительство жилого комплекса «Олимп» в Королеве». Там обустроят 365 квартир. Работы планируют завершить в 2024 году.
Как рассказали в ведомстве, сейчас на объекте монтируют коммуникации, фасад и кровлю и ведут отделочные работы.
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Возведение ЖК началось в 2002 году, но в 2005-м работы приостановили из-за финансовых трудностей застройщика. Новая компания «Мегалит» приобрела права на участок и возобновила строительство в апреле 2022 года.
До конца следующего года все 36 семей-дольщиков, получат квартиры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Королев
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