Подмосковье 29 ноября 2022, 09:39 Жилой комплекс «Новая Щербинка» в Подольске стал победителем урбанистической премии

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Московская премия Urban Awards состоялась в 14-й раз. Один из жилых комплексов Подмосковья стал победителем, это ЖК «Новая Щербинка» в Подольске компании Time Development.

В рамках премии жюри оценивало 83 объекта в 20 номинациях по сотне параметров.

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В жилом комплексе строят дома от трех до восьми этажей. Для жителей создают всю необходимую инфраструктуру — школы, детские сады, медучреждения. Первую очередь проекта уже достроили.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил стройку детского госпиталя в Красногорске. В нем смогут ежегодно получать помощь около 15 тысяч детей со всей страны.

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