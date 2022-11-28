Важное 28 ноября 2022, 11:45 Свыше 15 тысяч детей со всей России ежегодно смогут получить помощь в госпитале в Красногорске — Воробьев Губернатор Воробьев рассказал о возможностях будущего детского госпиталя в Красногорске

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Детский госпиталь в Красногорске планируют достроить в марте 2024 года. В нем оборудуют 420 коек, получать помощь смогут до 300 пациентов в смену и свыше 15 тысяч в год. В одном из корпусов оборудовали шоурум, отображающий будущий облик больницы. Его осмотрел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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«Мы хотим сдать объект на год раньше срока, применяем все самые современные технологии и, конечно, все материалы, которые используются, позволяют нам добиться этого срока гораздо раньше», — заявил глава региона.

На первом этаже госпиталя создали шоурум с элементами решений, отделочных материалов и примеров мебели, которые будут использоваться в больнице. Там же представили эскизы главного атриума, облик которого юные жители региона выберут сами путем голосования. Темами дизайна стали «Флора и Фауна», «Город» и «Природа».

Сейчас на стройке трудятся 313 рабочих, из которых 67 — в ночную смену. Они ведут монолитные и кладочные работы, уже завершили обустройство подземной парковки и принимают оборудование для систем вентиляции и отопления.

Госпиталь оборудуют современной техникой, в числе которой — системы 3D-навигации для сложных операций. На крыше здания создадут вертолетную площадку, а внутри будет симуляционный центр для обучения врачей. Всего в больнице откроют 28 отделений. Для них уже начали искать специалистов. Получать помощь здесь смогут свыше 15 тысяч детей со всей страны в год, отметил Воробьев.

«Мы активно ищем сейчас врачей. Идет набор по всем 28 профилям. И конечно, для врачей будут созданы специальные условия, чтобы им комфортно было работать здесь и реализовывать все самые профессиональные компетенции», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что проблем с закупкой оборудования нет, увеличились только сроки поставки. При этом почти вся техника, в том числе стройматериалы — произведены в России.

В России производится 99% оборудования. Даже все то, что здесь сделано в шоуруме, все отечественное: лифт, потолки все необходимые насосы, инженерия, все сделано в России Андрей Воробьев

На строительство больницы выделили свыше 18 миллиардов рублей, из которых более шести миллиардов — из федерального бюджета.