Подмосковье 29 марта 2023, 13:38 Жилой комплекс «1-й Лермонтовский» достроят в Люберцах в 2024 году Застройщик "ФСК"

Читать 360tv в

Жилой комплекс «1-й Лермонтовский» продолжают строить в Люберцах на границе с районом Некрасовка. В его состав войдет пять корпусов, школа на 1500 мест и детский сад на 560 воспитанников.

По сообщению Минжилполитики Подмосковья, застройщик уже завершит возведение конструктива корпуса № 5 с подземной парковкой на 259 мест. Он станет последним построенным домом ЖК. Завершить работы планируют в 2024 году.

Реклама

В ближайшие полтора года рабочие начнут проведение коммуникаций, обустройство кровли, фасада первого этажа и монтаж алюминиевых витражных конструкций. В здании будет 981 квартира, из которых свыше 40% — двухкомнатные. На первых этажах разместят коммерческие объекты, МФЦ и поликлинику.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».