Подмосковье 27 января 2023, 10:54 Жилой дом в ЖК «Майданово Парк» в Клину достроят к концу года

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Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства жилого дома в ЖК «Майданово Парк» в Клину. Его планируют сдать к концу года.

Девятиэтажный жилой дом появится в ЖК на берегу реки Сестра. Сейчас застройщик проводит коммуникации, работы идут согласно графику.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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