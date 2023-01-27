27 января 2023, 10:54
Жилой дом в ЖК «Майданово Парк» в Клину достроят к концу года
Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства жилого дома в ЖК «Майданово Парк» в Клину. Его планируют сдать к концу года.
Девятиэтажный жилой дом появится в ЖК на берегу реки Сестра. Сейчас застройщик проводит коммуникации, работы идут согласно графику.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Клин
Строительство
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