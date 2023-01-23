Подмосковье 23 января 2023, 12:22 «Ключ к успеху». Андрей Воробьев — о личном общении с жителями Подмосковья Губернатор Воробьев отметил важность постоянного общения с жителями для развития региона Телеканал «360»

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Подмосковье уделяет особое внимание общению с жителями для решения проблем в разных сферах — от здравоохранения до благоустройства. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что такой тесный контакт служит ключом к успеху на пути к переменам.

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По мнению губернатора, общение с жителями помогает решать проблемы, которые беспокоят людей. Благодаря этому регион не останавливается в развитии.

Вся наша работа основана на личном общении, обращениях, контактах с жителями самых разных профессий, самых разных городов. Считаю, что именно такая работа является ключом к успеху. Андрей Воробьев

Развитие происходит в разных сферах, в том числе — экономической. Так, в Подмосковье открываются новые предприятия, появляются рабочие места и развиваются перспективные направления.

Сделать общение эффективным позволяет качественная работа органов власти. За нее губернатор поблагодарил министров и глав территорий.

«Важно находиться в постоянном контакте, и тогда ты можешь своевременно решить то, что беспокоит человека и что может послужить заметному развитию нашего большого региона», — отметил Андрей Воробьев.

Ранее губернатор заявил о необходимости повысить качество услуг ЖКХ в Подмосковье. Это особенно важно в условиях резких перепадов температур.