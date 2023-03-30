Подмосковье 30 марта 2023, 11:48 Жилой дом с детским садом построят в ЖК «Школьный» в Наро-Фоминске Главгосстройнадзор МО

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Строительство 17-этажного дома началось в жилом комплексе «Школьный» в Наро-Фоминске. В нем обустроят 112 квартир.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в доме будут офисные помещения и детский сад на 40 мест. Завершение строительства запланировано на третий квартал 2024 года.

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В 2017 году в ЖК построили два дома на 176 квартир с подземной парковкой. Всего с начала года в регионе начали строить 29 жилых зданий.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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