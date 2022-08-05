Женская консультация в Пушкино откроется в августе после капремонта

Женская консультация в Пушкино готовится к открытию после капитального ремонта. Она начнет снова принимать пациентов в ближайший месяц.

В здании заменили коммуникации, провели отделку помещений, отремонтировали фасад и кровлю. Как отметил главврач Московской областной больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов, сооружение 1958 года постройки сильно нуждалось в обновлении. Теперь врачи смогут работать в комфортных условиях.

«В настоящий момент ремонтные работы завершены. Ведется подготовка к сдаче объекта, установка новой мебели. На капремонт было направлено более 50 миллионов рублей», — рассказал врач.

В ходе ремонта в кабинетах обустроили смотровые, установили кондиционеры и пандусы для маломобильных пациенток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проведении капитального ремонта в 39 медучреждениях Подмосковья в этом году.