Еще 39 медицинских центров отремонтируют в Подмосковье до конца сентября

Среди объектов, вошедших в программу ремонта, — девять поликлиник, шесть стационаров, 13 ФАПов и 11 станций скорой помощи. Об этом губернатору области Андрею Воробьеву доложил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.

«В рамках текущего ремонта мы проводим внутренние строительные работы и наружные в виде ремонта фасадов», — рассказал министр.

Большинство работ проведут в Коломне — там отремонтируют четыре объекта. В Клину, Ленинском округе и Подольске приведут в порядок по три учреждения, рассказал Сапанюк. Завершить преображение больниц планируют до конца сентября этого года.

«В Коломне, Пушкино и Реутове, например, проведем ремонт пяти поликлиник. Проведем ремонт в четырех амбулаториях в Чехове, Воскресенске, Видном, поселке Володарского в Ленинском округе. Также до 30 сентября отремонтируем 13 фельдшерско-акушерских пунктов», — добавил глава Минздрава.

Ранее губернатор региона заявил, что Подмосковье введет новые меры поддержки предпринимателей. Они заработают с 1 августа.