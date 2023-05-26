Подмосковье 26 мая 2023, 13:09 Женщину с тяжелым заболеванием суставов вылечили в Реутове Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина 42 лет поступила в больницу в Реутове с жалобами на сильную боль при разгибании левого колена. Врачи диагностировали у нее хондроматоз — заболевание, при котором в полости сустава образуются хондромные тела.

Как объяснили врачи, состояние возникает при повреждение суставов и может привести к полному обездвиживанию. Травматолог высшей категории Вартан Тамазян сообщил, что пациентке провели артроскопию и удалили хондромные тела.

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«Мы приняли решение о проведении артроскопии — малоинвазивного вмешательства, во время которого полностью удалили мелкие хондромные тела. Затем провели санацию полости сустава. Операция прошла успешно, двигательные функции сохранены», — сказал он.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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