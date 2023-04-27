Подмосковье 27 апреля 2023, 17:12 «Мы ищем жемчужины». Губернатор Воробьев — о привлечении врачей в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье

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Ежедневно больницы Подмосковья посещают 200 тысяч человек. Многие из них испытывают трудности при записи. Для решения проблемы в регион привлекают новых медиков, для них действуют льготы и меры поддержки. Об этом на пленарном заседании Общественной палаты заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам губернатора, за год жители региона оставили 56 тысяч жалоб, половина из которых касалась записи к врачу. Для решения проблемы в область привлекают все больше новых специалистов — для них действуют меры поддержки и льготы.

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«Мы ищем жемчужины, привлекаем лучших врачей. Для этого предусмотрели ряд мероприятий. Самое эффективное — когда врач, приезжающий из другого региона, по сути, имеет бесплатное жилье. Это компенсация аренды. И второй эффективный способ — когда врач приглашает своего друга. Впервые мы видим в Подмосковье плюсовой баланс и по врачам, и по медсестрам. Поиск продолжаем дальше», — отметил глава региона.

Так, количество медиков в регионе показало прирост в 844 специалиста, а число территорий, где не хватало кадров, снизилось вдвое. Для привлечения врачей в области работают программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор», а также компенсация аренды жилья и доплаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

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