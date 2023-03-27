27 марта 2023, 17:21
Женщину с опухолью яичника размером 30 сантиметров спасли в Подольске
Женщина в возрасте 93 лет поступила в родильный дом Подольска с жалобами на сильные боли внизу живота. У нее обнаружили опухоль яичника размером 30 сантиметров.
Как рассказал главврач Александр Скобенников, образование занимало всю брюшную полость и сдавливало соседние органы, доставляя дискомфорт пациентке на протяжении многих лет.
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«Накануне поступления в отделение боли значительно усилились. В связи с большими размерами образования, выраженным болевым синдромом, проведена экстренная операция. Было удалено гигантское новообразование, размер которого составлял 30 сантиметров в диаметре», — рассказал он.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Врачи напомнили о важности регулярного осмотра — выявление заболеваний на ранней стадии позволяет быстро вылечить их.
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