Подмосковье 27 марта 2023, 17:21 Женщину с опухолью яичника размером 30 сантиметров спасли в Подольске

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Женщина в возрасте 93 лет поступила в родильный дом Подольска с жалобами на сильные боли внизу живота. У нее обнаружили опухоль яичника размером 30 сантиметров.

Как рассказал главврач Александр Скобенников, образование занимало всю брюшную полость и сдавливало соседние органы, доставляя дискомфорт пациентке на протяжении многих лет.

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«Накануне поступления в отделение боли значительно усилились. В связи с большими размерами образования, выраженным болевым синдромом, проведена экстренная операция. Было удалено гигантское новообразование, размер которого составлял 30 сантиметров в диаметре», — рассказал он.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Врачи напомнили о важности регулярного осмотра — выявление заболеваний на ранней стадии позволяет быстро вылечить их.

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