Важное 24 марта 2023, 12:30 «Решили с жителями». Андрей Воробьев — о новом облике поликлиники в Раменском округе Губернатор Воробьев: современная поликлиника открылась в поселке Удельная

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Современную поликлинику открыли в поселке Удельная после реконструкции. Это в Раменском городском округе Подмосковья. Ее практически построили заново, ведь от здания 1981-го года остался лишь фундамент. Несколько лет назад губернатор Андрей Воробьев и местные жители приняли совместное решение о полной модернизации.

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За годы работы поликлиника устарела и обветшала, нуждалась в основательном ремонте. Крупная реконструкция началась в 2021 году, и теперь жители получили совершенно новое учреждение.

Окончания реконструкции поликлиники очень ждали жители поселка. Здание построили еще в 1981 году. В 2016 году мы на встрече с жителями решили, что поликлинику будем приводить в порядок. Андрей Воробьев

Благодаря реконструкции в поликлинике появился третий этаж, увеличилась основная площадь.

Если раньше врачи могли принимать здесь 100 пациентов в смену, то теперь их количество вырастет в 2,5 раза. Это 200 взрослых и 50 детей ежедневно.

«Мы построили ее по нашему новому стандарту „Поликлиника. Перезагрузка“», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области поблагодарил врачей за работу, подчеркнув, что их труд — во главе угла.

Я хочу поблагодарить вас за работу. Мы стараемся привлекать в наш регион врачей, создавать условия: социальную поддержку, материальную. Андрей Воробьев

В поликлинике будут принимать пациентов не только из поселка Удельная, но и из соседних населенных пунктов.

Передовое оснащение

Главный врач Раменской областной больницы Сергей Маркитан отметил, что в обновленном помещении появились лифты — это очень важно для жителей.

«Создали доступную среду для маломобильных пациентов. Самое важное: появилась возможность сделать блок профилактической медицины. Теперь жители могут проходить диспансеризацию в комфортабельных условиях», — сказал он.

Оборудование в поликлинике полностью обновили. Закупили аппараты экспертного класса для рентгенов, УЗИ, технику для наблюдения за пациентами с ишемической болезнью сердца.

«Самый близкий доктор — так говорят о специалистах первичного звена, которые всегда рядом, к которым обращаются за помощью при первом недомогании. Неслучайно модернизации первичного звена такое внимание уделяет президент. Важно, чтобы докторам было комфортно работать, а качественная медицинская помощь была под боком», — отметил Андрей Воробьев.

Появились новые кабинеты — для выписки льготных лекарств и проведения телемедицинских консультаций, неотложной помощи, вакцинации, выдачи листов нетрудоспособности и не только.

Дополнительно обустроили два кабинета терапевта и столько же терапевтических участков.

Земельные участки врачам

В Подмосковье действует льготная программа «Земля — врачам», инициированная губернатором Андреем Воробьевым. Сотрудники поликлиники в Раменском округе поблагодарили за поддержку.

По программе можно получить участок и построить на нем дом. В Раменском округе в 2022 году землю выделили 286 медикам, в этом — уже восьми. Врачи отметили, что для ипотеки не все могут внести первый взнос.

Этот вопрос часто слышу, когда общаюсь с врачами. Мы подводим к земельным участкам дороги, газ и электричество, а дальше действует федеральная ипотечная программа. И я очень надеюсь, что она поможет. Мы думаем, как сделать следующий шаг. Андрей Воробьев

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