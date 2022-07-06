Жалоб на нелегальные свалки стало на 67% меньше в Подмосковье

Незаконные свалки в Подмосковье продолжают ликвидировать. Для эффективной работы в области проводятся регулярные рейды, используются фотоловушки и дорожные камеры. За три месяца удалось предотвратить сброс более 230 кубометров отходов.

Ежегодно в Московской области образуется до восьми миллионов тонн отходов, из которых 50 тонн — строительные. Часть из них сбрасывают нелегально, образуя стихийные свалки. Предупредить нарушения помогают регулярные рейды, которые проводит Главное управление содержания территорий совместно с Минэкологии области. Мероприятия помогли снизить количество свалок на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество жалоб снизилось на 67%.

В ходе рейдов инспекторы проверяют грузовые авто и при подозрении на нарушение передают информацию в правоохранительные органы. Сумма штрафа зависит от статуса нарушителя: три-пять тысяч рублей для физических лиц и 100-300 тысяч для юридических. С марта по июнь ведомства провели 15 таких мероприятий, изъяли 18 единиц техники и предотвратили сброс 230 кубометров отходов.

В работе также задействованы фотоловушки — их размещают в укромных местах для поимки нарушителей с поличным. Всего на территории региона их установлено 122, еще 155 планируют закупить дополнительно.

Дорожные камеры тоже помогают работе инспекторов и фиксируют незаконную перевозку стройотходов. Ежедневно они информируют о 80-130 нарушениях.

Действенной мерой считают ужесточение законодательства. Законопроект об ответственности за сброс отходов, зафиксированный камерами, рассмотрят 1 сентября. Всего с начала года штрафы выписали 349 юридическим и 52 физическим лицам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители стали чаще жаловаться на стихийные свалки у обочин. Чтобы решить проблему, Подмосковье ввело новую систему перевозки строительных отходов.