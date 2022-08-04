Подмосковье расширяет возможности для сельского хозяйства, вводя в оборот новые земли. В настоящее время у региона есть задача проанализировать, какие участки еще не используются по назначению, и изменить ситуацию, чтобы повысить объем урожая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы начинали в 2014 году — 500 тысяч гектаров у нас работало из миллиона. Сейчас работает 950 тысяч гектаров. Задача — посмотреть, где она работает неэффективно, и там предложить какие-то решения, чтобы было больше урожая. Зерно ли это, овощеводство, картофелеводство — что дает нам максимальную отдачу, чтобы хозяйства агрокомплекса были прибыльными», — пояснил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что по этому направлению налажен активный диалог с агробизнесом, чтобы по максимуму предоставлять землю и в аренду, и бесплатно. Он обратил внимание, что в обмен на это должны быть встречные усилия — инвестиции, способность показать, что на полученной в аренду земле можно вырастить конкурентоспособную продукцию.

Воробьев добавил, что пока в регионе еще есть владельцы участков сельхозназначения, которые давно купили их, но ничего на них не выращивают, хотя земля может приносить урожай.

«Для тех, кто пытается просто землю держать, но не пахать, в Госдуме есть законопроект. Мы ратуем за его принятие, когда в случае неиспользования земли она передается тому, кто готов ее возделывать. Для этого существует надзорный орган, который фиксирует данный факт, и есть процедура, когда владельцу земли предлагают компенсацию, но земля поступает в оборот», — сказал он.

Губернатор напомнил, что на земле, которая не вовлечена в работу, может расти борщевик. Это сорняк, который причиняет много неудобств. По его словам, владельцы земли сельхозназначения должны нести ответственность за то, чтобы она работала.

«Земля на вес золота действительно. Мы в этом году в Клину 1,5 тысячи гектаров вовлекаем в оборот, в Шаховской, кроме этих, еще 1,5 тысячи. Лотошино, Ступино, Коломна — около тысячи гектаров. Кто ищет — тот найдет», — заключил он.