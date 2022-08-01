Еще 1,6 тысячи гектаров земли Подмосковья отдали под сельское хозяйство за неделю

В Подмосковье продолжается ввод в сельскохозяйственный оборот земли, которая ранее не использовалась. Только за прошлую неделю начали вводить в оборот 1615 гектаров. Такая работа ведется в Московской области с 2014 года, за это время стали активно задействовать в сельском хозяйстве порядка 460 тысяч гектаров.

«За прошлую неделю приступили к вводу оборот 1 615 гектаров земли. Всего с начала года приступили к вводу в оборот более 14,3 тысячи гектаров неиспользовавшихся земельных угодий», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

До конца этого года планируется ввести в оборот новые земельные участки на общей площади в 40 тысяч гектаров. Земли будут засевать зерном и зернобобовыми культурами, травами на сенаж, их задействуют под посадку овощей и картофеля. Программа вовлечения новых земель остается важной частью продовольственной безопасности региона и импортозамещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца этого года общая площадь участков для выращивания сельскохозяйственной продукции должна увеличиться до 950 тысяч гектаров.