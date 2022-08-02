Ферма из Волоколамска получила свыше 43 гектаров для развития

Семейное фермерское хозяйство «Щекино» (город Волоколамск) получило большой участок земли в рамках поддержки сельхозпроизводителей Подмосковья. На этой земле фермеры собираются выращивать овощи и корма для скота.

Участок фермерам предоставили без проведения торгов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«С начала года в девяти городских округах 15 фермерских хозяйств получили 21 земельный участок общей площадью свыше одной тысячи гектаров. Одно из таких хозяйств — это КФХ „Щекино“ из Волоколамска, которому предоставлено в аренду более 43 гектаров для разведения молочного крупного рогатого скота», — рассказала Анна Кротова.

По словам министра имущественных отношений Натальи Адигамовой, КФХ «Щекино» уже арендует 175 гектаров областной земли. Фермеры работают десять лет, и сейчас у них 50 коров и более 120 коз и овец. Хозяйство производит молоко и мясо. Уже два года подряд «Щекино» получает субсидии из бюджета Московской области на поддержку молочного животноводства. На полученной земле волоколамцы собираются выращивать тыкву, кабачки, патиссоны, а также травы для заготовки кормов.

Получить землю в аренду без проведения аукциона могут и другие хозяйства Подмосковья. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг. Договор аренды таких земельных участков заключается на срок до пяти лет.

Сельское хозяйство является важной отраслью для Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить площади земель сельскохозяйственного назначения до 950 тысяч гектаров.