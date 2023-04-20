Подмосковье 20 апреля 2023, 17:39 «Здесь все современное». Андрей Воробьев — о новом корпусе гимназии № 7 в Чехове Андрей Воробьев рассказал о новом корпусе гимназии № 7 в Чехове

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Новый корпус гимназии № 7 откроют в Чехове 1 сентября. В нем смогут учиться 825 детей. Проект позволит разгрузить гимназию, а также школы № 1 и № 3. Для учеников откроют спортивные классы и оборудуют мастерские. Строительство учреждения проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Строительство корпуса заняло 18 месяцев. По словам губернатора, ускорить темпы помогли современные технологии. Строительная готовность здания составила 70%, сейчас там проводят внутреннюю отделку и проводят коммуникации.

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«Новая школа будет очень востребована. Благодаря ей второй смены в Чехове не станет. Сейчас старое здание гимназии перегружено. После ввода часть детей пойдет сюда. Уже к 1 сентября мы ее откроем», — сказал глава региона.

В школу поставят современное оборудование, доски, радиаторы и многое другое. Внутри обустроят два спортивных зала, столовую, медблок, библиотеку, мастерские, кабинет кулинарии и другие помещения. Кроме того, в учреждении запустят проект «Самбо в школу», откроют театральную студию, медиацентр и кружок робототехники. На территории появится спортивная и учебно-опытная зоны.

Директор гимназии Елена Рубцова рассказала, что классы уже укомплектованы, их будет 31, в том числе четыре первых. К работе уже готовы приступить 15 педагогов, а том числе логопед и психолог.

«Здесь мы сможем реализовать огромное количество проектов, от которых мы раньше отказывались, потому что учились в две смены. Организуем школу полного дня, когда ребенок с восьми утра до 18 находится под присмотром педагогов, посещает дополнительные занятия. А также „Умные каникулы“ и „Эффективная начальная школа“», — добавила она.

Кроме того, в школе планируют открыть специализированные спортивные классы по просьбам родителей, чтобы дети могли удобно совмещать уроки и тренировки.

«У нас есть такая практика — цифровая гимназия. И Ирина Александровна Винер, и наши синхронистки, и одаренные дети из консерватории, которые занимаются музыкой, — учатся очно-заочно. То есть, они выехали на турнир и какое-то время не занимаются или занимаются на дистанте. А когда у всех каникулы — приезжают, сдают ВПР или еще что-то. Эту практику тоже можно применять», — сказал Воробьев.

Строительство социальных учреждений в Чехове продолжится — уже в следующем году там откроют новую поликлинику на улице Мира, которая сможет принимать 500 пациентов в смену.

Ранее губернатор рассказал о благоустройстве набережной в Чехове. Поэтапное обновление продлится до 2025 года.

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