20 апреля 2023, 16:15
Новый виток благоустройства набережной начнется в Чехове — Андрей Воробьев
Андрей Воробьев рассказал о планах благоустройства набережной в Чехове
Новый виток благоустройства набережной реки Теребенки начнется в Чехове в 2023 году. Но и на этом преображение не закончится, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Поэтапное обновление продлится до 2025 года.
Благоустройство каскада прудов реки Теребенки началось в 2021-м. Уже очистили один из них, укрепили берега, сделали амфитеатр, спортивную и детскую площадки, установили качели и батут.
В этом году преображение охватит нижние пруды реки. У одного из них укрепят берег, обновят мост, а рядом со вторым скоро появятся обустроенные пешеходные дорожки. Они соединят водоем с уже улучшенной частью набережной.
Территория вокруг Теребенки заметно преобразилась. У жителей появилась новая зона рекреации — современное уютное пространство для прогулок и отдыха.
Андрей Воробьев
Губернатор напомнил, что городской округ Чехов в 2020 году стал победителем президентского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения».
По словам Андрея Воробьева, важно, чтобы это место отдыха было не только красивым и облагороженным, но и живым. Для этого привлекают инвесторов, которые обустроят площадку для вейкборда и откроют кафе.
«Если посмотреть, какой была набережная в Чехове еще пару лет назад и какой стала теперь, это большая разница. Идея — создать более тихую зону отдыха, чтобы почитать книгу, прогуляться и отдохнуть у воды», — отметил губернатор Подмосковья.
На берегу одного из водоемов запланировали построить площадку для воркаута, а до 2025 года облагородят Губернский лес и еще 2,5 гектара набережной реки Теребенки.
В предыдущие два года в Чехове благоустроили городской парк культуры и отдыха. Появился скейт-парк, улучшили облик пешеходных троп, установили большую детскую площадку и два стола для настольного тенниса.
Ранее стало известно, что 60-летний стадион в Чехове получит вторую жизнь и станет современным.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Отдых
Природа
Благоустройство
Андрей Воробьев
Чехов
Реклама
Реклама