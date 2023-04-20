Подмосковье 20 апреля 2023, 16:15 Новый виток благоустройства набережной начнется в Чехове — Андрей Воробьев Андрей Воробьев рассказал о планах благоустройства набережной в Чехове

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Новый виток благоустройства набережной реки Теребенки начнется в Чехове в 2023 году. Но и на этом преображение не закончится, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Поэтапное обновление продлится до 2025 года.

Благоустройство каскада прудов реки Теребенки началось в 2021-м. Уже очистили один из них, укрепили берега, сделали амфитеатр, спортивную и детскую площадки, установили качели и батут.

В этом году преображение охватит нижние пруды реки. У одного из них укрепят берег, обновят мост, а рядом со вторым скоро появятся обустроенные пешеходные дорожки. Они соединят водоем с уже улучшенной частью набережной.

Территория вокруг Теребенки заметно преобразилась. У жителей появилась новая зона рекреации — современное уютное пространство для прогулок и отдыха. Андрей Воробьев

Губернатор напомнил, что городской округ Чехов в 2020 году стал победителем президентского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения».

По словам Андрея Воробьева, важно, чтобы это место отдыха было не только красивым и облагороженным, но и живым. Для этого привлекают инвесторов, которые обустроят площадку для вейкборда и откроют кафе.

«Если посмотреть, какой была набережная в Чехове еще пару лет назад и какой стала теперь, это большая разница. Идея — создать более тихую зону отдыха, чтобы почитать книгу, прогуляться и отдохнуть у воды», — отметил губернатор Подмосковья.

На берегу одного из водоемов запланировали построить площадку для воркаута, а до 2025 года облагородят Губернский лес и еще 2,5 гектара набережной реки Теребенки.

В предыдущие два года в Чехове благоустроили городской парк культуры и отдыха. Появился скейт-парк, улучшили облик пешеходных троп, установили большую детскую площадку и два стола для настольного тенниса.

Ранее стало известно, что 60-летний стадион в Чехове получит вторую жизнь и станет современным.

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