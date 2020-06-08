«Делает мощные вещи»: глава «Чистой страны» назвал Подмосковье лидером по переработке отходов в России

В России реализуют нацпроект «Экология». В него входит 11 федеральных проектов, три из которых относятся к обращению с отходами. Исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин в беседе с «360» оценил реализацию этих задач в Подмосковье.

Сам проект Губайдуллин назвал всеобъемлющим.

«Московская область — передовик во всем в России. И по количеству образования мусора, и по количеству закрытых свалок, и по количеству собственных объектов по переработке отходов — она лидер среди всех субъектов. Подмосковье очень много делает. <…> То, что делает Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор — прим. ред.) со своей командой вместе с Москвой, — мощные вещи. Другим регионам пока об этом приходится только мечтать», — сказал руководитель «Чистой страны».

Он добавил, что с учетом сложной ситуации с коронавирусом из федерального бюджета выделили 8,1 миллиарда рублей в качестве помощи региональным операторам. Средства им должны поступить до конца месяца. Все операторы, по словам Губайдуллина, справились с возникшими сложностями.

«Такого внимания экологии никогда не уделялось, в Московской области в том числе. Тренд будет продолжаться до 2024 года с серьезной динамикой, это точно», — заключил Руслан Губайдуллин.

Глава региона Андрей Воробьев ранее заявил, что до конца 2020 года в Подмосковье закроют все свалки.