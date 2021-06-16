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    16 июня 2021, 10:46

    Подмосковье стало лидером по экспорту мяса в России

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье заняло первое место в России по экспорту мясной продукции. В первом квартале 2021 года область продала ее на 46,5 миллиона долларов.

    Подмосковье стало лидером по экспорту мяса в России | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, экспорт мяса по сравнению с прошлым годом вырос почти в два раза.

    Московская область вышла в лидеры России по экспорту мяса и субпродуктов

    Сергей Воскресенский.

    Он добавил, что это экспорт мяса птицы, говядины, свинины и не только. Основным импортером продукции из Подмосковья стал Китай.

    «Экспорт куриных субпродуктов в КНР за первый квартал года составил 29,7 миллиона долларов», — сообщил Воскресенский.

    В число основных экспортеров вошли «Черкизово», «Мираторг» и «Растлинг».