Подмосковье стало лидером по экспорту мяса в России

Подмосковье заняло первое место в России по экспорту мясной продукции. В первом квартале 2021 года область продала ее на 46,5 миллиона долларов.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, экспорт мяса по сравнению с прошлым годом вырос почти в два раза.

Московская область вышла в лидеры России по экспорту мяса и субпродуктов Сергей Воскресенский.

Он добавил, что это экспорт мяса птицы, говядины, свинины и не только. Основным импортером продукции из Подмосковья стал Китай.

«Экспорт куриных субпродуктов в КНР за первый квартал года составил 29,7 миллиона долларов», — сообщил Воскресенский.

В число основных экспортеров вошли «Черкизово», «Мираторг» и «Растлинг».