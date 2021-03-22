Подмосковье стало экспортировать в 5 раз больше мясной продукции за прошлый год

За прошлый год Подмосковье экспортировало в пять раз больше мясной продукции. Всего предприятия Московской области продали более 80 тысяч тонн мясных изделий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«По мясной продукции наблюдается наиболее значимый прирост по итогам 2020 года. Объем экспорта этого вида продукции предприятий Московской области, в том числе мясных консервных изделий, в 2020 году составил 80,6 тысячи тонн. Это на 65,6 тысячи тонн больше, чем в 2019 году, то есть мы увеличили экспорт подмосковной мясной продукции в 5,4 раза», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По словам министра, больше всего из подмосковных предприятий экспортировали продуктов из мяса заводы «Черкизово» из Раменского городского округа, Каширы и Одинцова, а также «Мираторг» из Домодедова.

Воскресенский подчеркнул, что в регионе, соответственно, выросли и доходы от продажи продукции.

«Экспортировали мясную продукцию на сумму 149 миллионов долларов в 2020 году, тогда как в 2019 году продали на 25 миллионов долларов», — добавил министр.

Воскресенский отметил, что ведущими импортерами подмосковной мясной продукции являются Китай с долей в общем объеме экспорта — более 70%, Украина — порядка 20%, Казахстан — около 5%.