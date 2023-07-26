Подмосковье 26 июля 2023, 14:35 Завод замороженных полуфабрикатов создаст 300 рабочих мест в Электрогорске

Читать 360tv в

Импортозамещение полуфабрикатов наладят в Электрогорске. Компания «Элика» вложит 1,3 миллиарда рублей в проект по строительству производственного комплекса. Из них 500 миллионов были получены в рамках льготного кредита по программе «Промышленная ипотека».

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, новый производственный комплекс планируют открыть в 2024 году.

Реклама

«Инвестор планирует запустить производство в 2024 году. Реализация проекта позволит дополнительно создать порядка 300 рабочих мест. Производственные мощности нового комплекса составят 42,5 тысячи тонн замороженной продукции в год», — рассказала она.

Компания «Элика» – это один из крупнейших производителей замороженных продуктов питания в России. Она выпускает пельмени, хинкали, чебуреки, голубцы, блины и многое другое.

Программа промышленный ипотеки дает возможность предпринимателям получить льготный кредит в размере до 500 миллионов рублей по ставке до 5% годовых на покупку готового промышленного помещения. С апреля этого года их также можно направить на строительство и модернизацию заводов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».