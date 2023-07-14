Важное 14 июля 2023, 11:08 Андрей Воробьев: доходы бюджета Подмосковья выросли на 14% за полгода Пресс-служба губернатора Московской области

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Доходы бюджета Подмосковья выросли на 14% за первое полугодие, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, во многом это результат «оживления экономики». В регионе наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

Губернатор поблагодарил руководителя УФНС по Подмосковью Екатерину Макарову и команду федеральной налоговой службы за совместную работу.

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«В этом году у нас хорошие показатели. В консолидированный бюджет региона за шесть месяцев поступило 489 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем в 2022-м», — отметил Андрей Воробьев.

По его словам, выросли показатели и по налогу на прибыль. Они стабильно увеличиваются каждый год и в 2023-м уже превысили 176 миллиардов рублей.

Во многом это результат оживления экономики — роста выручки промышленных производств, выравнивания показателей в логистике, финансовом секторе. Андрей Воробьев

Глава Подмосковья подчеркнул, что работа с бизнесом, инвесторами, промышленными предприятиями и созданием новых рабочих мест всегда получает максимальное внимание.

Сегодня налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц остаются основными источниками в бюджете. На них приходится 69%.

Где наибольший прирост?

Самые высокие показатели в приросте по налогу на прибыль — на производствах, связанных с пищевой продукцией, металлургией, машиностроением и обрабатывающей промышленностью.

«Особое внимание уделяется выводу бизнеса из „теневого сектора“. Это касается добычи полезных ископаемых, складской деятельности, строительно-монтажных работ, а также арендаторов площадей», — отметила руководитель УФНС по Подмосковью Екатерина Макарова.

Вместе с тем НДФЛ — второй по объему бюджетообразующий источник собственных доходов в консолидированный бюджет Подмосковья.

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