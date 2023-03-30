Подмосковье 30 марта 2023, 12:40 Завод упаковок для лекарств из Подольска модернизировал производство благодаря региональной поддержке Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Премиум стандарт» из Подольска завершила модернизацию производства. Там выпускают картонную упаковку для медицинских препаратов, бумажные инструкции и самоклеящиеся этикетки.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, предприятие смогло улучшить производство благодаря поддержке региона. На это оно получило 9,6 миллиона рублей. Общий объем инвестиций составил 22 миллиона, а число новых рабочих мест превысило 40.

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«Компании была предоставлена субсидия на приобретение оборудования, а также субсидия на лизинг оборудования по региональным программам поддержки малого и среднего предпринимательства», — сказала она.

Екатерина Зиновьева добавила, что правительство активно взаимодействует с предприятием и по другим направлениям. Так, инвестор ранее получил грант в размере 2,6 миллиона рублей на компенсацию процентов по кредиту на пополнение оборотных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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