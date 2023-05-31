Подмосковье 31 мая 2023, 10:36 Завод строительных конструкций создаст 500 рабочих мест в Солнечногорске Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «КРОСТ» стала участником программы «Земля за рубль» в Подмосковье. На полученном участке предприятие наладит импортозамещение металлоопалубки, подсистем фасадов и крепления конструкций. Там получат работу более 500 человек.

Как рассказала глава Мининвеста, заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют более 2,6 миллиарда рублей.

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«Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2025 года. Также в рамках реализации проекта предприятие подписало соглашение о подготовке квалифицированных кадров, в соответствии с которым выпускники колледжа „Подмосковье“ смогут получить работу на новом предприятии», — сказала она.

Концерн «КРОСТ» — это крупнейший инвестиционный строительный промышленный холдинг в стране. Он реализует масштабные проекты квартальной застройки и развивает собственное производство стройматериалов, а также входит в список системообразующих предприятий страны.

Глава Минимущества региона Наталья Адигамова добавила, что застройщик получил землю площадью 18 гектаров в Солнечногорске.

«С начала года в рамках программы „Земля за рубль“ помощь региона получили уже 30 инвесторов. Заявки предприниматели подают на региональном сайте госуслуг. Принципиально убраны бюрократические барьеры, а земля предоставляется в самые короткие сроки — через 20 календарных дней», — отметила она.

На базе концерна функционируют 18 заводов, в том числе научно-исследовательские лаборатории. Там работают более 6,5 тысячи человек. За 30 лет предприятие реконструировало и построило свыше 800 объектов, среди которых жилые дома, школы, детские сады и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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