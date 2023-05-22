Подмосковье 22 мая 2023, 12:50 Губернатор Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о качественной работе инвестблока правительства Пресс-служба губернатора Московской области

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Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь. Предприниматели положительно оценили работу инвестиционного блока правительства региона. Об этом в ходе совещания заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это очень приятно, но, как известно, сейчас особенное время для того, чтобы находить дополнительные стимулы по работе малого бизнеса, самозанятых, а это почти миллион предприятий, два миллиона человек только в малом бизнесе у нас задействованы. Сегодня мы предложим инвестиционный портал», — заявил Воробьев.

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Губернатор добавил, что в ходе заседания правительства бизнесменам подробно расскажут о мерах поддержки, которые уже существуют в Подмосковье, а также действуют на федеральном уровне.

Основной упор в поддержке предпринимателей власти Подмосковья делают для промышленности и бизнеса, участвующих в программе импортозамещения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что после введения первых санкций в 2014 году в регионе вырос агробизнес, который вывел Подмосковье в лидеры по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Глава региона отметил, что в условиях новых ограничений в программы поддержки включили предприятия, ориентированные на новые технологии: производство электроники, лекарств, связи и техники.

Для таких предпринимателей в Подмосковье действуют индустриальные парки. Открывающие и расширяющие свои производства фирмы также создают новые рабочие места и участвуют в развитии инфраструктуры.