Завод стройматериалов создаст новые рабочие места в Дубне

Современный завод, изготавливающий материалы для строительства, появится в Дубне. Здесь создадут более 50 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки в Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, новое производство запустит компания «Гридекс-К».

Она уточнила, что завод откроют в особой экономической зоне «Дубна». Это даст компании ряд льгот.

Размещая производства в ОЭЗ Подмосковья, компании получают ряд преференций — они смогут воспользоваться здесь налоговыми и таможенными льготами Екатерина Зиновьева.

Предприятию будут доступы м займы на покупку оборудования, реализацию лизинговых проектов.

«Здесь есть вся необходимая инфраструктура, которая помогает компаниям быстро организовать свою работу и способствует их успешному развитию», — подчеркнула Зиновьева.

На новом заводе будут производить материалы для дорожного строительства, возведения малоэтажных и высотных домов.