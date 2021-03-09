Более 300 рабочих мест создадут на двух новых заводах в Подмосковье

В особых экономических зонах «Дубна» и «Ступино Квадрат» построят два новых заводах. Работу на них смогут найти более 300 жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новые бизнес-проекты резидентов двух ОЭЗ Подмосковья одобрили на заседании экспертного совета промышленно-производственного типа.

Предприятия откроются в Дубне и Ступине. Компания ООО «Барилла Рус Продакшн» откроет завод на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат», а в ОЭЗ «Дубна» реализует проект ООО «Гридекс-К».

На предприятии ООО «Барилла Рус Продакшн» будут производить макаронные изделия с использованием в качестве сырья высококачественной муки с собственной мельницы. Завод в Ступине станет отраслевым флагманом в Подмосковье и всей стране. В московский регион завезут первую в Восточной Европе суперсовременную мельницу и высокотехнологичные линии по производству макаронных изделий.

Для сотрудников нового завода проведут обучение работе на оборудование. Учить подмосковных специалистов будут иностранные специалисты.

«Объем инвестиций в проект составит 11,5 миллиарда рублей. После выхода на проектную мощность будет создано более 250 рабочих мест», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На предприятии ООО «Гридекс-К» в Дубне будут изготавливать геосинтетические материалы. Компания планирует занять одну из лидирующих позиций на российском рынке в своем сегменте. В планах у предприятия заместить аналогичную импортную продукцию.

В проект инвестировали порядка 192 миллионов рублей. На заводе создадут более 50 рабочих мест.