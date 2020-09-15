Первый в России завод французского производителя сиропов построили в Ступине

Две производственные линии сиропов заработают на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Это будет первое предприятие французского производителя в России. Напомню, что всего в Московской области сиропы производят девять крупных компаний Андрей Разин.

Строительство началось в мае этого года. В проект вложили более 1,3 миллиарда рублей. Здесь возвели главный корпус и взялись за отделочные работы.

«Мощность этого проекта — восемь миллионов бутылок сиропа и фруктово-ягодных наполнителей в год», — уточнил Разин.

Проект ведет компания «Монэн Рус». Это дочернее предприятие Monin — известного производителя фруктовых пюре, топпингов, ликеров и сиропов премиум-класса.

Оно открыло семь своих заводов в разных уголках мира. Товары, выпущенные там, компания продает гостиницам, ресторанам и барам.

А запустить современный завод в Ступине планируют в период с конца этого года до начала 2021-го.