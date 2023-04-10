Подмосковье 10 апреля 2023, 14:49 Завод продуктовых тележек создаст 40 рабочих мест в Королеве Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Производство пластиковых продуктовых тележек откроют в Подмосковье. Завод построили в Королеве, там смогут получить работу 40 человек.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, проект реализовала компания «Реклайм». Она займется выпуском тележек объемом 100 литров.

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«Инвестиции в проект — 130 миллионов рублей. На производстве будет создано порядка 40 рабочих мест для жителей городского округа Королев», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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