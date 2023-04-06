Подмосковье 06 апреля 2023, 08:38 «Каждый бизнес важен». Андрей Воробьев — о развитии импортозамещения в Подмосковье Губернатор Воробьев заявил о важности импортозамещения для развития Подмосковья

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Одной из главных задачей властей Подмосковья является развитие промышленности и бизнеса в условиях санкций. В первую очередь речь идет о развитии программы импортозамещения и поддержке отстающих отраслей. Об этом во время эфира на радио Sputnik заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев напомнил, что первые санкции, с которыми Россия столкнулась в 2014 году, затронули продукты питания. Однако благодаря ограничениям Подмосковье смогло нарастить агробизнес и продовольственную безопасность.

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«Сегодня мы являемся заметным экспортером сельхозпродукции. Мы можем кормить другие страны. Это преимущество, которое основано на технологиях, потому что урожайность, переработка, генетика, семеноводство — все это слагаемые успеха», — отметил Воробьев.

Благодаря активной поддержке государства, сегодня Московская область чувствует себя уверенной в отрасли импортозамещения продовольствия. В качестве примера губернатор привел племенное хозяйство в Сергиевом Посаде. Там ученые разработали кросс кур «Смена-9», которая поможет закрыть тему с птицей «раз и навсегда».

Наконец-то наши ученые, которые разработали «Смену-9», реализуют свои амбиции. Амбиции не для того, чтобы себя потешить, честолюбие, а для того, чтобы иметь гарантию качественного племенного посадочного материала, который позволит закрыть тему с птицей раз и навсегда. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

В связи с ограничениями со стороны Запада Подмосковье реализовало большую программу импортозамещения, отметил Воробьев. Подмосковье активно поддерживает бизнесменов, у которых есть желание реализовать какой-либо проект. Им предоставляют бесплатную землю, инфраструктуру, субсидии, а также компенсацию из Фонда федерального и регионального развития.

Таким образом, государство и мы показываем, что каждый бизнес, новые рабочие места высокотехнологичные, очень важны для существования нашей страны. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Власти Подмосковья пристально следят за сопровождением экономики со всех сторон. В регионе реализуют различные программы поддержки электроники. К примеру, Дубна, как отметил Воробьев, является настоящим драйвером новых технологий. Не отстают от нее Есипово и Ступино, на территории которого работает индустриальный парк, подчеркнул губернатор. Помимо экономики, Подмосковье уделяет большое внимание развитию логистики, добавил он.

«Развитие инфраструктуры тоже предполагает появление новых рабочих мест, приход новых технологий. Поэтому мы гоняемся за всем умным, за всем эффективным для того, чтобы быть сильными. Чтобы человек, который живет в Подмосковье или возле МКАДа, мог чувствовать себя уверенно, мог реализовать компетенцию, амбиции, талант», — подчеркнул Андрей Воробьев.