Подмосковье 23 мая 2023, 16:45 Завод по переработке морепродуктов создаст 100 рабочих мест в Сергиевом Посаде Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Морепак-М8» откроет в Сергиевом Посаде предприятие по переработке кальмаров, белой и красной рыбы. Для этого она получила земельный участок по льготной программе.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что компания получила участок площадью два гектара по программе «Земля за рубль». Там построят два завода, где будут заниматься переработкой морепродуктов. В проект инвестируют более 300 миллионов рублей.

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«После расширения производства на предприятии появится около 100 новых рабочих мест. Всего будет три очереди. Первую очередь инвестор планирует запустить уже в следующем году», — добавила она.

По словам глав Минимущества Наталья Адигамовой, программа позволяет подмосковным предприятиям реализовывать разные проекты в сфере импортозамещения. Регион уже предоставил им 100 участков.

Коммерческий директор «Морепак-М8» Петр Потапов отметил, что в Сергиевом Посаде запустят производство полного цикла — от переработки рыбы до выпуска готовой продукции.

«Наш проект относится к категории импортозамещающих, поскольку до недавнего времени более 90% продуктов поставлялось из-за рубежа. Сейчас ситуация изменилась, России выгоднее самостоятельно перерабатывать свое сырье», — отметил он.

Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин добавил, что сейчас компания производит около 40 тонн продукции в месяц. После запуска первого этапа проекта мощности производства вырастут до 200 тонн, а затем — еще на 300 тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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