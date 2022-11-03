Завод оборудования для звукоизоляции создаст 40 рабочих мест в Домодедове | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 10:33 Завод оборудования для звукоизоляции создаст 40 рабочих мест в Домодедове

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Завод продукции для звукоизоляции построят в Домодедове. Компания «Акустик Ру» получит участок в аренду по программе «Земля за рубль», сообщили в Минимуществе Подмосковья. На предприятии смогут трудоустроиться около 40 человек.

Зампред правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что в проект инвестировали 274 миллиона рублей. Штат сотрудников возрастет до 100. Производство планируют запустить в начале 2026 года.

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На заводе будут выпускать декоративно-акустические материалы, звукоизоляцию, шумозащитные экраны и виброизоляцию. Это позволит заместить импортную продукцию на рынке.

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«Акустик Ру» работает уже свыше 20 лет, сообщила глава Минимущества Наталья Адигамова. За это время организация создала десять подразделений в разных городах и странах. Теперь, благодаря программе «Земля за рубль» она сможет построить еще один корпус в Подмосковье.

«Продукция звукоизоляционных и звукопоглощающих изделий, которая используется повсеместно, более чем востребована, ведь акустический комфорт в современном мире бесспорно важен», — отметила глава министерства.

Программа «Земля за рубль» позволяет предпринимателям получить участок на льготных условиях для проектов по импортозамещению. Поддержкой уже воспользовались около 40 инвесторов региона. Подать заявку на подбор недвижимости можно на инвестиционном портале области.

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