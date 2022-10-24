Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации | 360°

24 октября 2022, 12:15
Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации
Губернатор Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации
Малый и средний бизнес поддержат в условиях частичной мобилизации в Московской области. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства.
«И предприятия, которые продолжают работать, имеют ряд льгот. И мероприятия, которые позволят им облегчить и налоговое бремя, и различные административные вопросы», — сообщил глава региона.
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Воробьев напомнил, что меры поддержки были приняты правительством России. Они коснутся малого и среднего бизнеса. О них подробнее расскажут предпринимателям — через электронную почту и личные кабинеты.
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Ранее губернатор пригласил в регион проживающих близко к зоне СВО. Он заявил, что Подмосковье готово оказать им поддержку.
Андрей Воробьев
Поддержка предпринимателей в Московской области
Частичная мобилизация в РФ
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