Завод металлических изделий создаст новые рабочие места в Серпухове

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство нового завода в Серпухове, который начнет выпускать профлист для сэндвич-панелей. Производство предоставит 27 рабочих мест.

Инвестор — ООО «Серпуховская бумага» — построит два здания, внутри которых будет вестись производство металлических изделий. На территории объектов общей площадью более двух тысяч квадратных метров разместят цеха, склады и бытовые помещения различного назначения. Полученные профилированные листы в дальнейшем будут использоваться для изготовления сэндвич-панелей, которые сегодня широко применяются в строительстве.

Застройщик планирует инвестировать в строительство порядка 100 миллионов рублей и закончить возведение завода до конца 2022 года. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона.

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