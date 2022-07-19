Около 100 рабочих мест появится на заводе твердых сыров в Дмитрове

В Дмитрове сейчас строится «Сырный кластер», и один из его будущих резидентов уже получил разрешение на ввод завода в эксплуатацию. Речь идет о компании ООО «Сыровар», завод будет заниматься выпуском твердых сыров. Там появится порядка ста новых рабочих мест. Ожидается, что первая продукция будет выпущена уже во второй половине августа этого года.

«Уже к концу лета компания планирует начать выпуск первой продукции — твердых сыров. Проектная мощность 5400 тонн в год. Объем инвестиций два миллиарда рублей. В результате запуска нового завода появится около 100 новых рабочих мест. Правительство Московской области инвестировало в площадку „Сырного кластера“ около 900 миллионов рублей. Совокупная мощность будущего производства составит 21,4 тысячи тонн сыра и 14,3 тысячи тонн сухой сыворотки в год», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Ожидается, что во всем «Сырном кластере» будет производиться примерно 21 тысяча тонн сыра в год, сообщает Минсельхоз. Кроме мягких, твердых и полутвердых сортов сыров, там будут делать и деминерализованную сыворотку. Кластер будет выпускать пармезан, чечил, сулугуни, чеддер, тильзитер, камамбер.

Ранее стало известно, что компания «Сыровар» уже построила собственный завод. Внутри обустроили производственный цех, участки нарезки и упаковки, склад с зонами созревания сыра и хранения продукции.