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    19 июля 2022, 11:55

    Около 100 рабочих мест появится на заводе твердых сыров в Дмитрове

    Ирэна Вороник

    В Дмитрове сейчас строится «Сырный кластер», и один из его будущих резидентов уже получил разрешение на ввод завода в эксплуатацию. Речь идет о компании ООО «Сыровар», завод будет заниматься выпуском твердых сыров. Там появится порядка ста новых рабочих мест. Ожидается, что первая продукция будет выпущена уже во второй половине августа этого года.

    Около 100 рабочих мест появится на заводе твердых сыров в Дмитрове

    «Уже к концу лета компания планирует начать выпуск первой продукции — твердых сыров. Проектная мощность 5400 тонн в год. Объем инвестиций два миллиарда рублей. В результате запуска нового завода появится около 100 новых рабочих мест. Правительство Московской области инвестировало в площадку „Сырного кластера“ около 900 миллионов рублей. Совокупная мощность будущего производства составит 21,4 тысячи тонн сыра и 14,3 тысячи тонн сухой сыворотки в год», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

    Ожидается, что во всем «Сырном кластере» будет производиться примерно 21 тысяча тонн сыра в год, сообщает Минсельхоз. Кроме мягких, твердых и полутвердых сортов сыров, там будут делать и деминерализованную сыворотку. Кластер будет выпускать пармезан, чечил, сулугуни, чеддер, тильзитер, камамбер.

    Ранее стало известно, что компания «Сыровар» уже построила собственный завод. Внутри обустроили производственный цех, участки нарезки и упаковки, склад с зонами созревания сыра и хранения продукции.