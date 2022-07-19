Велосипедный завод создаст новые рабочие места в Щелкове

Городской округ Щелково станет еще более спортивным: там откроют новое предприятие, которое будет собирать велосипеды. Разрешение на строительство уже выдали в Министерстве жилищной политики Московской области. Для местных жителей появятся новые рабочие места.

Новый проект будет сопровождать персональный менеджер из Центра содействия строительству Подмосковья. Общая площадь объекта составит порядка 1100 квадратных метров. На этой территории разместятся цех по производству, большой склад, а также бытовые помещения.

Появятся и новые рабочие места. На новом производстве в Щелкове откроют 14 вакансий для местных жителей. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель, который инвестирует в строительство порядка 40 миллионов рублей. Ожидается, что все работы будут завершены уже в марте 2023 года и в Щелкове к тому моменту уже начнут производить велосипеды.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове сейчас строится «Сырный кластер» и один из его будущих резидентов уже получил разрешение на ввод завода в эксплуатацию. Речь идет о компании ООО «Сыровар», на заводе появится порядка ста новых рабочих мест.