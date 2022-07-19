facebook_pixel
    19 июля 2022, 14:10

    Велосипедный завод создаст новые рабочие места в Щелкове

    Ирэна Вороник

    Городской округ Щелково станет еще более спортивным: там откроют новое предприятие, которое будет собирать велосипеды. Разрешение на строительство уже выдали в Министерстве жилищной политики Московской области. Для местных жителей появятся новые рабочие места.

    Велосипедный завод создаст новые рабочие места в Щелкове

    Новый проект будет сопровождать персональный менеджер из Центра содействия строительству Подмосковья. Общая площадь объекта составит порядка 1100 квадратных метров. На этой территории разместятся цех по производству, большой склад, а также бытовые помещения.

    Появятся и новые рабочие места. На новом производстве в Щелкове откроют 14 вакансий для местных жителей. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель, который инвестирует в строительство порядка 40 миллионов рублей. Ожидается, что все работы будут завершены уже в марте 2023 года и в Щелкове к тому моменту уже начнут производить велосипеды.

    Ранее сообщалось, что в Дмитрове сейчас строится «Сырный кластер» и один из его будущих резидентов уже получил разрешение на ввод завода в эксплуатацию. Речь идет о компании ООО «Сыровар», на заводе появится порядка ста новых рабочих мест.