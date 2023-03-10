Подмосковье 10 марта 2023, 09:19 Завод мебельной фурнитуры в Подольске расширит производство благодаря льготному кредиту

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Компания «Элимет» из Подольска получила 34 миллиона рублей по программе промипотеки. Она занимается производством мебельной фурнитуры. Средства направят на приобретение новых площадей.

Зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что компания приобретет свыше 1,2 тысячи квадратных метров производственных площадей в Подольске.

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«Элимет» выпускает мебельную фурнитуру из пластика, которую используют производители со всей России. Производство стало первым среди регионов страны, запустившим механизм промышленной ипотеки. Мера поддержки дает возможность инвесторам получить льготный кредит на приобретение площадей. Ставка по кредиту составляет три-пять годовых, а срок займа — до семи лет.

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По словам Екатерины Зиновьевой, в проект планируют добавить кредиты на проекты под строительство, реконструкцию и модернизацию.

«Уже сейчас в работе у Мининвеста находится 17 заявок на промипотеку общей суммой четыре миллиарда рублей. В ближайшее время готовы „податься“ еще 40 компаний, а после расширения механизма мы ждем еще более значительного увеличения числа заявок», — сказала она.

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