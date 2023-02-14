14 февраля 2023, 12:21
Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в Подмосковье
Подмосковье — один из лидеров России по поддержке предпринимателей. Здесь успешно внедрили новую систему «ЦУР Бизнес», помогающую оперативно отрабатывать заявки по всем каналам связи. Такой подход распространят еще в 11 регионах. Об этом на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах. Внедрение новой системы начнется в марте в 11 пилотных субъектах страны.
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«Ключевой залог успеха — это умение работать в партнерстве. Минэкономразвития — наш близкий партнер. <…> Максим Геннадьевич Решетников прекрасно понимает, насколько важно каждому, кто инвестирует на земле, давать адекватные ответы или оказывать поддержку — подключить электричество, получить субсидии, выделить участок», — рассказал Андрей Воробьев.
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Система «ЦУР Бизнес» работает на базе подмосковного Центра управления регионом. Его задача — сделать диалог с бизнесом понятным, эффективным, оперативным.
Команда Подмосковья максимально эффективно используют все инструменты, которые есть на федеральном уровне. Московская область — лидер по созданию технопарков, индустриальных парков, особых экономических зон.
Максим Решетников
По его словам, статистические данные последних лет показали, что Московская область — динамично и стремительно развивающийся регион.
«Регион активно работает по всем направлениям, это видно и по отношению к предпринимателям. В том числе внедряет новации, одну из которых мы сегодня посмотрели — это Центр управления регионом, отдельное направление по бизнесу», — рассказал Решетников.
Система «ЦУР Бизнес» помогла адресно ответить на восемь тысяч обращений предпринимателей Подмосковья в прошлом году. С их заявками работают модераторы, исполнители и контролеры. Решетников отметил, что подмосковный Центр управления регионом — пример для других субъектов.
Здесь, конечно, есть очень много из того, что мы дальше планируем внедрять в других субъектах России, активно продвигать этот опыт.
Максим Решетников
Благодаря новой системе предприниматели получают консультацию или практическую помощь на каждое свое обращение в течение двух-пяти дней. Ответ приходит от Штаба по защите бизнеса в Подмосковье.
Вместе с тем в Московской области работает эффективный инвестиционный портал, где предприниматели могут узнать все о доступных им мерах поддержки. Там же можно онлайн провести необходимые расчеты.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Поддержка предпринимателей в Московской области
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