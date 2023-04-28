Подмосковье 28 апреля 2023, 17:30 Завод изделий для ремонта труб создаст 100 рабочих мест в Солнечногорске Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Полимертехком» построила производственно-складской комплекс в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Там смогут получить работу 50 человек.

Как рассказали в Мининвесте, в проект инвестируют 550 миллионов рублей. На предприятии смогут получить работу инженеры, технологи, операторы и механики. Компания будет выпускать полимерные рукава, предназначенные для восстановления трубопроводов. Их вводят в поврежденные трубы, раздувают воздухом, а затем заводят ультрафиолетовую ленту и формируют новую. Срок службы отреставрированных объектов составляет 50 лет.

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«География поставок нашей компании охватывает практически всю территорию России — от Владивостока до Крыма. Основные покупатели — организации, занимающиеся ремонтом трубопроводов и поставщики газораспределительных сетей. Кроме того, уже сейчас у нас есть договоренность о поставках продукции в Беларусь», — сказал заместитель генерального директора компании Иван Гатальский.

Строительство завода позволит отказаться от зарубежных закупок. Всю продукцию будут производить из отечественного сырья. Сейчас на предприятии выпускают тестовые партии, а в июне завод выйдет на полную мощность.

«В перспективе будет установлено еще три линии. Таким образом, предприятие сможет производить в год более десяти километров полимерного рукава для санации труб диаметром от 40 до 1600 сантиметров», — сказал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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