Важное 24 апреля 2023, 17:34 «Понять через диалог». Губернатор Подмосковья попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания Андрей Воробьев попросил жителей Подмосковья пройти опрос о важных переменах

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно выступит с обращением к жителям в мае. Уже сейчас все желающие смогут пройти опрос о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

Традиционное обращение губернатора к жителям состоится во второй половине мая.

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«Я расскажу, как развивается наша область, какие программы мы реализуем и что планируем сделать», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, основная задача — знать и хорошо понимать, какие у жителей есть замечания, ожидания, предложения.

Нам важно понимать, что еще мы должны сделать для вашего комфорта и безопасности. Только через диалог можно понять, где стоит ускориться, что-то исправить. Андрей Воробьев

Губернатор предложил жителям ответить на два простых вопроса: «Какие изменения в вашем городе вы уже заметили?» и «Что еще нужно сделать в вашем округе, чтобы стало лучше?»

Онлайн-опрос доступен на портале «Добродел» по ссылке.

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